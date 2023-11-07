"أنصار الله" نشرت مشاهد إطلاق دفعة من الطائرات المسيّرة باتجاه أهداف إسرائيلية

نشر الإعلام الحربي اليمني التابع لحركة "أنصار الله" اليمنية مشاهد إطلاق دفعة من الطائرات المسيرة باتجاه أهداف إسرائيلية مختلفة في تاريخ 6 تشرين الثاني.

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