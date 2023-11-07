كتائب القسام: دمرنا 15 آلية عسكرية إسرائيلية على مشارف مخيم الشاطئ وبيت حانون بغزة

اعلنت المتحدث باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة بانه "تمكن مجاهدو القسام خلال الـ24 ساعةً الأخيرة بعون الله من تدمير 15 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئياً على مشارف مخيم الشاطئ وفي بيت حانون، كما دكّوا القوات المتوغلة بعشرات قذائف الهاون وخاضوا اشتباكات مع قوات العدو في مختلف محاور القتال".

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