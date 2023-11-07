عزت الرشق: نؤكد عدم اغتيال اسرائيل لأي من قادة حماس خاصة قيادات الصف الأول

اكد القيادي في حركة حماس عزت الرشق عدم اغتيال اسرائيل لأي من قادة حماس خاصة قيادات الصف الأول، ونحن لا ننكر مقتل بعض مقاتلينا لكن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يضخم، ونطالبه بالكشف عن القادة التي استهدفها.

وشدد الرشق في تصريح له، على ان "نتانياهو يكذب ليخفف حالة الرعب والانهيار التي يعانيها شعبه".

وكان نتانياهو اعلن باننا نطوق غزة ونحاصر حركة حماس في مكان وقتلنا بعض قاداتها.