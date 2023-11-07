القناة 13: البيانات الإعلامية لنتانياهو وغالانت وغانتس فيها صفر معلومات

اشارت القناة 13 العبرية الى ان "البيانات الإعلامية لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الحرب يوآف غالانت والوزير بيني غانتس فيها صفر معلومات".

ولفت مختصون بالشأن العبري الى ان ظهور نتانياهو وغالانت وغانتس في مؤتمرات صحفية منفردة، يؤكد حقيقة الخلاف الموجود قديمًا حديثًا داخل المستوى السياسي الإسرائيلي، وأن نتانياهو يتهرب من عقد مؤتمرات صحفية مع غانتس وغالانت في ظل الحرب الدائرة مع غزة، واستمراره بالتهرب من تحمل المسؤولية عن الفشل الأمني الذي حدث يوم 7 تشرين الاول.