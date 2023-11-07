الخارجية السعودية تعلن تأجيل القمة العربية - الإفريقية إلى موعد يحدد لاحقاً

أعلنت وزارة الخارجية السعودية تأجيل القمة العربية - الإفريقية الخامسة المقرر عقدها السبت المقبل إلى موعد يحدد لاحقا.

وذكرت الخارجية السعودية في بيان مقتضب، أن ذلك جاء بعد التنسيق مع أمانة جامعة الدول العربية ومفوضية الإتحاد الإفريقي مبينة أن سبب التأجيل هو الحرص على ألا تؤثر الأحداث السياسية في المنطقة على الشراكة العربية - الإفريقية التي ترتكز على البعد التنموي والاقتصادي.

ومن المقرر أن تستضيف الرياض القمة العربية الطارئة بشأن أحداث غزة يوم السبت المقبل كما تستضيف القمة العربية - الإسلامية يوم الأحد المقبل.