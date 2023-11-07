خارجية أميركا: لا نريد امتداد الصراع إلى لبنان ومستشار بايدن يجري محادثات مع مسؤولين لبنانيين

أكّدت وزارة الخارجية الأميركية، أنّ "غزة أرض فلسطينية وستبقى كذلك ونحن لا ندعم إعادة احتلالها".

ولفتت إلى أنّ "الولايات المتحدة لا تدعم أيّ إعادة توطين بشكل قسري للفلسطينيين خارج غزة، وهذا ليس أمرا مطروحا على الطاولة"، مشددة على أنّ "الولايات المتحدة تعارض تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة بالقوة".

وذكرت الخارجية الاميركية "أننا بعثنا رسالة ردع قوية لإيران بشأن استعدادنا لحماية قواتنا ومصالحنا".

وأشارت إلى "أننا لا نريد امتداد الصراع إلى لبنان، ومستشار الرئيس الأميركي جو بايدن آموس هوكشتاين يجري محادثات مع مسؤولين لبنانيين".