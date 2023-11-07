زعم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت "أنّنا لسنا معنيين بفتح جبهة حرب مع "حزب الله" وإذا اقترف (أمين عام حزب الله السيد حسن) نصرالله خطأ فإنه سيورط لبنان وسيدفع ثمنًا باهظًا". وأشار إلى "أننا نستهدف قادة حركة حماس بكل مستوياتها بدءا من (رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيي) السنوار"، لافتًا إلى أنّ "حركة حماس لن تحكم غزة بعد الحرب".

كانت هذه تفاصيل خبر غالانت: لسنا معنيين بفتح جبهة حرب مع "حزب الله" وإذا اقترف نصرالله خطأ فإنّه سيورّط لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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