نتانياهو: إذا اختار حزب الله الدخول في الحرب فسيكون قد "ارتكب خطأ عمره"

ادّعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أنّ الجيش الإسرائيلي قام "باستهداف واغتيال عدد من المسلحين الذين كان لهم دور في هجوم 7 تشرين الاول (عملية طوفان الأقصى)".

وفي ما يخص لبنان، زعم في مؤتمر صحفي "أننا نقوم في الجبهة الشمالية بعمليات دفاعية وهجومية وهاجمنا أهدافا عدة لحزب الله"، معتبرًا أنّه "إذا اختار حزب الله الدخول في الحرب فسيكون قد ارتكب خطأ عمره".

ولفت إلى أنّه "لن نوقف إطلاق النار ولن ندخل الوقود قبل إطلاق الأسرى"، زاعمًا الوصول إلى "أماكن لم تتوقع حماس أن نصل إليها".