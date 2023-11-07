سفير فنزويلا التقى وفدًا من الجبهة العربية التقدمية

التقى سفير فنزويلا خيسوس غريغوريو غونزاليس، وفدًا من الجبهة العربية التقدمية، ضم رئيس حركة الشعب، النائب السابق نجاح واكيم وأمين الهيئة القيادية في "حركة الناصرين المستقلين- المرابطون​" مصطفى حمدان، في مقر السفارة في بيروت.

وشدد واكيم على "أهمية موقف القيادة الفنزويلية، برئاسة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المتقدم في دعم القضية الفلسطينية، وتأييدها المطلق لنضال المقاومة الفلسطينية، ورفضه للدور الأميركي الامبريالي في تغطية الإبادة الجماعية لأهل غزة الفلسطينية".

ورأى أنّ "هذا الموقف التاريخي لجمهورية فنزويلا البوليفارية، يؤكد ثوابت الثورة البوليفارية في رفض الظلم، والسعي والنضال من أجل الحرية للشعوب المضطهدة".

من جهته، أكّد السفير خيسوس غريغوريو غونزاليس، "موقف الرئيس نيكولاس مادورو موروس، الذي يدعم بالكامل القضية الفلسطينية، في مواجهة العدوان الحالي على قطاع غزة، ويرفض المجازر الناجمة عن الإعتداءات العنيفة، التي تشنّها الحكومة الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين، لا سيما النساء والأطفال، بما في ذلك هجوم الإبادة الجماعية على مستشفى المعمداني، ومراكز اللاجئين الموجودة في المدينة.