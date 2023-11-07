زار منسق عام "تيار المستقبل" في البقاع الأوسط، رئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين، اليوم، وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور حجار، في مكتبه في الوزارة، حيث اطلع ياسين، بحسب بيان لـ"المستقبل"، من الوزير حجار على "خطة الطوارىء التي وضعتها الوزارة لمواجهة الازمة المستجدة بعد الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب، اضافة الى خطة دعم مراكز الشؤون الاجتماعية في البقاع، كما بحث في الاوضاع العامة وفي شؤون اجتماعية تخص البقاع الأوسط وبلدة مجدل عنجر وفي مقدمها دعم وتطوير مركز الشؤون الاجتماعية في البلدة وتفعيل خدماته وتأمين الادوية التي من شأنها تخفيف معاناة الاهالي، اضافة الى تأمين احتياجات البلدة والقرى المجاورة للخدمات التي يقدمها المركز، لا سيما في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وفي ظل موجة النزوح التي تشهدها المنطقة من منطقة شبعا والعرقوب وكفرشوبا وبعض القرى الجنوبية نتيجة العدوان الاسرائيلي الغاشم على الجنوب".
واشار البيان الى ان "ياسين لمس استجابة عملية وإيجابية من الوزير حجار الذي أبدى حرصا كبيرا على متابعة شؤون المركز ودعمه".
كما دعا ياسين الوزير حجار الى "زيارة البقاع الأوسط ومنها زيارة مجدل عنجر ومركز الشؤون في البلدة ، حيث وعد حجار بتلبية الدعوة في اقرب فرصة ممكنة".
كانت هذه تفاصيل خبر منسق عام المستقبل - البقاع الاوسط اطلع من الحجار على خطة الطوارىء لمواجهة الازمة بعد اعتداءات اسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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