وزير الدفاع الإسرائيلي: لا وقف لإطلاق النار قبل إطلاق سراح الأسرى

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد وزير دفاع إسرائيل، يوآف جالانت، أنه لن تكون هناك هدنة إنسانية في قطاع غزة دون عودة الأسرى الإسرائيليين لدى حركة المقاومة الفلسطينية "حماس".

وقال جالانت، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء بعد شهر من العدوان المستمر على قطاع غزة،: "لا عودة إلى الوراء في الحرب".

وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي: "مر شهر واحد بالضبط على هجوم حماس. لقد أوقفنا العدو، لكن الثمن كان باهظا للغاية".

وأضاف: "مرّ شهر ونحن عازمون على تنفيذ المهام. نحن في قلب مدينة غزة"، بحسب ما نقل موقع قناة "صدى البلد".

وتابع جالانت: "جميع الجنود يتذكرون ما حدث يوم 7 أكتوبر، وفي 7 نوفمبر يذهبون إلى مهمتهم، لإحداث وضع مختلف في قطاع غزة"، مختتما: "سنقاتل حتى نحقق أهدافنا حتى النصر وحتى يعود الأسرى إلى ديارهم".

ودخلت الحرب بين حركة حماس وإسرائيل يومها الـ31 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن عدد القتلى ارتفع إلى 10328 أكثر من نصفهم أطفال، فيما أصيب أكثر من 20 ألف آخرين.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1500 شخص بينهم مئات العسكريين.