بسبب التطورات في غزة.. الخارجية السعودية: تأجيل القمة العربية الإفريقية

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، عن تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الأفريقية الخامسة إلى وقتٍ يحدد لاحقاً نظرا إلى التطورات الحالية في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها، "إنه بعد التنسيق مع أمانة جامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي وحرصًا على ألّا تؤثر الأحداث السياسية في المنطقة على الشراكة العربية الأفريقية التي ترتكز على البعد التنموي والاقتصادي، فقد تقرر تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الأفريقية الخامسة إلى وقتٍ يحدد لاحقاً".

وأوضحت الخارجية السعودية أن تأجيل القمة العربية الإفريقية يعود "إلى التطورات الحالية في غزة والتي استدعت الدعوة إلى انعقاد قمة عربية غير عادية وقمة إسلامية تختصان ببحث الأزمة الحالية وما تشهده من تداعيات إنسانية خطيرة".

وكانت مصادر دبلوماسية في العاصمة السعودية الرياض قد ألمحت إلى أن القمة العربية - الأفريقية التي كان من المزمع عقدها في الرياض يوم 11 نوفمبر الجاري تم تأجيلها إلى موعد لاحق .

وفي سياق متصل، أفادت تقارير بأن مفوضية الاتحاد الأفريقي أبلغت ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد بأنه قد تم تأجيل القمة العربية-الأفريقية.