شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انسحاب روسيا منها.. الناتو يعلق العمل بمعاهدة القوات التقليدية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل - أ ف ب

دانت دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الثلاثاء، انسحاب روسيا رسمياً من معاهدة تاريخية تحد من القوات التقليدية في أوروبا، وقالت: إن الحلفاء المعنيين سيعلقون العمل بها.

وعلقت روسيا في 2007 مشاركتها في «معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا»، التي شكلت حجر الأساس لأمن القارة في فترة ما بعد الحرب الباردة منذ أوائل التسعينات. وأعلنت موسكو، الثلاثاء، أن انسحابها من المعاهدة دخل حيز التنفيذ خلال الليل.

وقالت وزارة الخارجية الروسية «المعاهدة أصبحت أخيراً جزءاً من التاريخ بالنسبة لروسيا». وأكدت دول الناتو أنها «تدين قرار روسيا الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، وحربها على أوكرانيا التي تتعارض مع أهداف المعاهدة».

وأضافت: «نتيجة لذلك، تعتزم الدول المتحالفة تعليق العمل بمعاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا طالما كان ذلك ضرورياً».

من جانبها، أكدت الولايات المتحدة، في بيان، أنه «سيكون من غير المقبول» لها وللدول الحليفة أن تبقى ملزمة بهذه المعاهدة التي انسحبت منها روسيا.

وذكر مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جايك سوليفان، أن «تعليق الالتزام بالمعاهدة في أوروبا، يعزز قدرة الردع والدفاع للحلف عبر إزالة القيود التي تؤثر في التخطيط وعمليات النشر والتدريبات».

وفرضت المعاهدة التي تعود إلى عام 1990، للمرة الأولى، حدوداً قانونية يمكن التحقق منها على هيكل القوة للدول الثلاثين التي وقعت عليها. وكان ينظر إليها على أنها حجر الزاوية في الترتيبات الأمنية الأوروبية التي بشرت بنهاية الحرب الباردة.

وقال الناتو، إن المعاهدة أدت إلى تدمير نحو 100 ألف قطعة من السلاح بما في ذلك الدبابات والمدفعية والمروحيات الهجومية.