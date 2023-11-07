شكرا لقرائتكم خبر عن شعبية بايدن في أدنى مستوى منذ إبريل الماضي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - رويترز

كشف استطلاع للرأي، أن شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن تراجعت هذا الشهر إلى أدنى مستوياتها منذ إبريل/ نيسان الماضي، في أحدث بيانات تثير مخاوف حول محاولة الرئيس الديمقراطي الفوز في سباق إعادة انتخابه العام المقبل.

وبحسب الاستطلاع الذي أجرته «رويترز/إبسوس» على مدار يومين، وانتهى السبت الماضي، فإن 39% من المشاركين يستحسنون أداء بايدن لمهامه كرئيس، وهو ما يضاهي قراءة إبريل/ نيسان، ومع انخفاض طفيف عن 40% في أكتوبر/ تشرين الأول، و42% في سبتمبر/ أيلول الماضي. وبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع نحو ثلاث نقاط مئوية.

وجمع الاستطلاع ردوداً عبر الإنترنت من 1019 بالغاً مستخدماً عينة تمثل المجتمع. وارتفعت نسبة المشاركين في الاستطلاع الذين قالوا إن «الحرب والصراعات الخارجية» هي المشكلة الأولى إلى 8% في نوفمبر/ تشرين الثاني من 4% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهي علامة على عدم الارتياح بشأن التصعيد في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وكان هذا أعلى معدل للقلق من الحرب منذ إبريل/ نيسان 2022، حين أشار 9% من المشاركين إلى أنها مصدر قلقهم الأكبر خلال الأشهر الأولى من الحرب الروسية الأوكرانية. وقالت نسبة أعلى بلغت 20 % إن الاقتصاد مصدر القلق الأكبر. وفي المقابل، أشار 9% إلى الجريمة، و7% إلى البيئة باعتبارها مصدر قلقهم الأبرز.

واستقر معدل التأييد الشعبي لبايدن عند أقل من 50% منذ أغسطس/ آب 2021، واقترب معدل هذا الشهر من أدنى مستوى في رئاسته، والذي بلغ 36% شهدها منتصف عام 2022.

ويتوقع أن ينافس بايدن مرة أخرى في 2024 الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الأوفر حظاً في الفوز بترشيح الحزب الجمهوري. وأشارت استطلاعات رأي أخرى أجريت في الآونة الأخيرة إلى احتمال وجود سباق متقارب بين الاثنين.