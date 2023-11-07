شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: أجلينا 400 من رعايانا في غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء، أنها أجلت 400 من مواطنيها والمقيمين لديها وأقاربهم من قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، في ظل الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل: «ساعدنا أكثر من 400 أمريكي ومقيم دائم وأفرادا آخرين مؤهلين لمغادرة غزة».

وكان الرقم الأمريكي السابق الذي يعود لنهاية الأسبوع، يؤشر الى نحو 300 شخص. ولم يتضح بعد عدد الأمريكيين الذين ما زالوا ينتظرون المغادرة.

وكان وزير الخارجية أنتوني بلينكن، قال خلال جلسة استماع أمام لجنة لمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، أن واشنطن تقتفي آثار 400 مواطن أمريكي ونحو 600 من أقاربهم الساعين لمغادرة غزة. وباتت معاناة هؤلاء أولوية بالنسبة الى الإدارة الأمريكية في ظل رفع مجموعات حقوقية شكاوى قضائية تتهم وزارة الخارجية باعتماد ازدواجية المعايير، بعدما قامت بإجلاء الأمريكيين الإسرائيليين أولاً.

وكان الرئيس جو بايدن أكد قبل أيام، أن دفعة أولى من الأمريكيين غادرت غزة بالتنسيق مع مصر. وخلال الأيام الماضية، فتح معبر رفح بشكل يسمح بدخول شاحنات من المساعدات الإنسانية، وخروج جرحى وأجانب، لكن تمّ إغلاقه السبت والأحد في ظل خلاف على مرور سيارات الإسعاف عبره.