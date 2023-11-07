شكرا لقرائتكم خبر عن معظمهم من الأطفال.. مقتل 14 شخصًا بحي لمهاجرين غير شرعيين في تشيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل 14 شخصا، معظمهم من الأطفال، في حريق اندلع بحي يقطنه مهاجرون غير شرعيين في بمدينة كورونيل بجنوب تشيلي.

وذكر المدعي العام في كورونيل، هوجو كويفاس، إن القتلى مهاجرون فنزويليون غير شرعيين على ما يبدو، مضيفا: "هذه معلومات نتحقق منها لتأكيدها".

المهاجرون غير الشرعيين في تشيلي

ويجري العمل على البلاغات لتحديد سبب الحريق الذي نجم بحسب المعلومات الأولية عن موقد يدوي الصنع في منزل لا يوجد به سوى مدخل واحد.

وقالت وزيرة الداخلية كارولينا توها، إن الحكومة رتبت لسفر وفد رسمي إلى كورونيل للتحقيق في سبب الحريق وتجهيز المساعدة اللازمة.

وعبر الرئيس التشيلي جابرييل بوريتش عن أسفه حيال اندلاع الحريق قائلا: "من الجيد أن نسأل أنفسنا، في خطاباتنا وفي أفعالنا، كيف نعامل هؤلاء الأشخاص الذين ماتوا بالأمس".