شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جنوب شينجيانغ في الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالا بقوة 5.5 درجة ضرب جنوب شينجيانغ في الصين اليوم الثلاثاء.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق ثمانية كيلومترات.

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غينيا الجديدة

من ناحية أخرى، ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر اليوم الثلاثاء، مقاطعة نيو بريتين الشرقية شمال شرقي بابوا غينيا الجديدة.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن مركز الزلزال وقع على بُعد 82 كيلومترًا، من مدينة كوكوبو الواقعة في المقاطعة، وعلى عمق 24.2 كيلومتر.