جيش الكونغو والخوذ الزرق يطلقان عملية سبرينغبوك وحركة 23 مارس تهدد المدن الرئيسية

ياسر رشاد - القاهرة - أطلقت القوات الحكومية، في جمهورية الكونغو الديمقراطية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة عملية مشتركة، تهدف إلى تعزيز الأمن حول عاصمة مقاطعة شمال كيفو، غوما.

وتواجه المدينة وكذلك ساكي تهديدات من عدة جماعات مسلحة، بما في ذلك من متمردي حركة 23 مارس المجموعة التي تتهم الكونغو رواندا بدعمها.

وخلص خبراء الأمم المتحدة في تقرير إلى أن رواندا تدعم حركة 23 مارس، على الرغم من أن كيغالي تنفي هذا الادعاء.وكان قائد قوة الأمم المتحدة، الفريق أوتافيو رودريغيز دي ميراندا فيلهو من البرازيل، حاضرا يوم الاثنين، 6 تشرين الثاني/نوفمبر، عند إطلاق دورية مشتركة واحدة وأكد التزام قواته بمساعدة القوات الكونغولية.

"لدينا التزام كامل بحماية مواطني جمهورية الكونغو الديمقراطية وجميع الجنود المنتشرين هنا. إنهم هنا خارج قواعدنا لأنهم مستعدون للموت، إذا لزم الأمر، لحماية سكان هذا البلد".

وأجبر القتال في المنطقة السكان على الفرار من قراهم.

وقد أنشأت العملية المشتركة الجديدة، المسماة سبرينغبوك، العديد من المواقع الدفاعية الجديدة، حيث شوهدت مركبات مدرعة تابعة للأمم المتحدة وقوات مدججة بالسلاح منتشرة في التضاريس الجبلية بالقرب من ساكي.

وتشتبك الميليشيات المحلية، المعروفة باسم "وازاليندو"، ومتمردو حركة 23 مارس من منطقة كيبومبا وبوهومبا في إقليم نيراغونغو، على بعد حوالي عشرين كيلومترا من غوما.

ويشكل تأمين منطقة غوما إحدى المهام الرئيسية لبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وينتقد السكان المحليون الأمم المتحدة لفشلها في إحلال السلام في البلاد، وقامت حشود بأعمال شغب خارج قواعدها. ودعت حكومة الكونجو بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى مغادرة البلاد.

وتتواجد قوات حفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ عام 1999، لكن عنف الميليشيات استمر مع ذلك في الابتلاء بالشرق.

وطلبت الحكومة الكونغولية رحيل "سريع" لبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية اعتبارا من ديسمبر كانون الأول.

وقال تشيسيكيدي إن مهمة حوالي 14 ألف جندي من قوات حفظ السلام "لم تنجح في مواجهة التمردات والنزاعات المسلحة... ولا في حماية السكان المدنيين".