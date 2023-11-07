قصف إسرائيلي مكثف على قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - شنت إسرائيل منذ قليل، ضربات عنيفة على قطاع غزة وفقا لقناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها .

وفي وقت سابق قال كاظم أبو خلف المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في الضفة الغربية، إن 15% من مرافق الوكالة ومدارسها تعرض للقصف الإسرائيلي، إضافة إلى مقتل 89 من العاملين بوكالة الأنروا في قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن القصف الإسرائيلي أصاب إحدى مدارس الوكالة في مخيم جباليا، لافتًا إلى أن هذه المدرسة تؤوي نازحين ممن فروا من القصف الإسرائيلي المتواصل على الأحياء السكنية في غزة.

وتابع: "ناقشنا في مجلس الأمن استهداف المدنيين في قطاع غزة"، داعيًا إلى ضرورة "الالتزام بأحكام القانون الدولي ووقف إطلاق النار في غزة لإنقاذ حياة المدنيين".

لا شيء يبرر الرعب الذي نشهده في غزة

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير، اليوم الثلاثاء إن مستوى الوفيات والمعاناة في الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية "يصعب فهمه".

وأضاف ليندماير -في مؤتمر صحفي في جنيف نقلا عن مراسل صحيفة "الجارديان" البريطانية- "في كل يوم، تعتقد أن هذا هو أسوأ يوم، ثم في اليوم التالي أسوأ".

وأشار إلى أرقام وزارة الصحة في غزة التي تظهر أن ما معدله 160 طفلا يقتلون يوميا في القطاع وأن إجمالي عدد القتلى تجاوز 10 آلاف.

وأوضح أن منظمة الصحة العالمية في حداد أيضًا على العاملين الصحيين الستة عشر الذين قتلوا أثناء عملهم.

وأكد أن ما نحتاجه الآن هو "الإرادة السياسية لمنح هدنة إنسانية على الأقل والسماح بالوصول لتخفيف معاناة السكان المدنيين وكذلك الرهائن في غزة.