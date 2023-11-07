210 محاضر وضبط 1288 كيلو أغذية فاسدة في دهب (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

نفذت مديرية الصحة بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، حملة صحية على أماكن تداول الأغذية والمشروبات، ضمن أعمال حملة "100 يوم صحة"، المقامة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بضرورة تكثيف المرور على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدن المحافظة لضمان تقديم غذاء آمن للمواطنين.

وقال الدكتور عبد التواب عريضة، وكيل وزارة، الصحة بجنوب سيناء، إنه جرى تشكيل لجنة من إدارة مراقبة الأغذية للمرور على أماكن تداول الأغذية بمدينة دهب، جرى خلالها المرور على 98 منشأة، وأسفرت عن تحرير 210 محضرًا متنوعًا، بواقع 88 محضر نظافة، و 118 محضر عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالأغذية، و4 محاضر ضبط كمية من الأغذية منتهية الصلاحية بوزن 1288 كيلو جرام، و 572 لتر مشروبات فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أنه جرى خلال الحملة إعدام 916 كيلو أغذية و 125 لتر مشروبات فاسدة وبها تغير بالخواص الطبيعية، وغلق 4 منشآت غير مستوفاة للاشتراطات وبها خطر داهم على الصحة العامة.

وأكد على استمرار حملات المرور والتفتيش على أماكن تداول الأغذية والمشروبات، لضمان تقديم غذاء صحي آمن لجميع المواطنين بالمحافظة والقادمين إليها.