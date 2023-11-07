الحملة الشعبية لدعم فلسطين تعلن إطلاق أولى قوافلها

القاهرة - سامية سيد - التقى وفد من الحملة الشعبية المصرية لدعم الشعب الفلسطينى، السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين بالقاهرة، للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطينى فى مواجهة الحرب الوحشية التى يتعرض لها من جانب الجيش الإسرائيلي.

وقال النائب أحمد بلال البرلسى، عضو مجلس النواب، ومنسق الحملة، إن الزيارة تأتى فى إطار نقل رسالة تضامن شعبية من مواطنين مصريين للسفارة الفلسطينية والشعب الفلسطيني. وأضاف أن وفد الحملة الشعبية ضم 20 شخصًا من عدة مدن مصرية، مشيرًا إلى أن الحملة ستطلق قافلتها الأولى لقطاع غزة خلال اليومين المقبلين من المحلة الكبرى، زفتى، كفر الشيخ، القاهرة، وكفر الدوار، لافتًا أن الحملة تنسق فى هذا الشأن مع الهلال الأحمر المصرى والتحالف الوطنى للعمل الأهلي.

وخلال كلمته باللقاء، أكد النائب أحمد بلال البرلسى، أن "فلسطين قضية أمن قومى مصرى، وأنها قضية إنسانية لكل إنسان فى هذا العالم، مشيرًا إلى أن دور الحملة الشعبية لا يقتصر على جمع المساعدات وإرسالها، وإنما نشر الوعى بالقضية الفلسطينية وضرورة التصدى لمخططات التهجير القسرى وتصفية القضية الفلسطينية، ورفع صوت الشعب المصرى الذى احتضن هذه القضية على مدار تاريخها".

وأكد النائب عاطف مغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والذى شارك فى وفد الحملة الشعبية أن "ما يجرى الآن هو حملة ممنهجة لتصفية القضية الفلسطينية من جانب القوى الاستعمارية فى العالم، وذلك على حساب مصر والأردن وهو الأمر المرفوض فى مصر رسميًا وشعبيًا ولن يصمد أمام تضحيات الشعب الفلسطينى وصموده فى وجه كل هذه المجازر، التى تستهدف دفعه للنزوح من أرضه إلا أنه مصمم على الصمود مهما كان الثمن".

من جانبه، أشاد السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين بالقاهرة، بالموقف المصرى الذى وصفه بـ"الموقف الصلب" فى مواجهة مخطط تهجير الشعب الفلسطينى من أرضه، وسرد السفير العديد من الوقائع والمجازر التى تجارى فى كامل الأرض الفلسطينية، مؤكدًا على القرار الجمعى الفلسطينى برفض التهجير والتمسك بالأرض الفلسطينية وضرورة التوصل لحل سياسى، قائم على حل الدولتين الذى ارتضته الشرعية الدولية.

وثمن السفير الفلسطينى موقف الحملة الشعبية المصرية وزيارتها التضامنية وما تقوم به لدعم الشعب الفلسطينى، مؤكدًا أن الأمر ليس غريب على الشعب المصرى الذى يتبنى القضية تاريخيًا كقضية مصرية.

وكان حزب التجمع قد أطلق مؤخرًا الحملة الشعبية المصرية للدفاع عن الشعب الفلسطينى، ودعا كافة قياداته وكوادره فى المحافظات للانخراط فيها، والتنسيق مع كافة الأحزاب والمجتمع المدنى والشخصيات الوطنية، لتوحيد الجهود الشعبية الرامية لدعم الشعب الفلسطينى فى محنته، والتضامن مع الشعب الفلسطينى بكافة الوسائل الشرعية.