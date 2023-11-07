شكرا لقرائتكم خبر عن الإصلاح والنهضة: زيارة مدير استخبارات أمريكا لمصر رسالة واضحة على محورية دور مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بأن زيارة ويليام بيرنز مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية لمصر ولقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تعد رسالة واضحة على "محورية الدور المصرى" فى حل القضية الفلسطينية.

وأضاف عبد العزيز، أن على كافة الأطراف أن تعي أهمية الحلول الدبلوماسية للصراع فى المنطقة وأن أى تحركات لا تدفع فى اتجاه وقف إطلاق النار لن تقدم جديدا بل ستجعل الوضع يتأزم أكثر.

وأشار هشام، إلى أنه على القوى الكبرى خاصة الولايات المتحدة أن تتراجع عن الدعم غير المشروط لإسرائيل وينبغى عليها لعب دور الوسيط وليس أن تكون طرف فى الأزمة الحالية.