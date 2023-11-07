نقل موقع "والا" عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين بان الرئيس الاميركي جو بايدن حث رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو هاتفيا على الموافقة على وقف إطلاق نار لمدة 3 أيام في غزة.

كانت هذه تفاصيل خبر موقع "والا": بايدن حث نتانياهو هاتفيا على الموافقة على وقف إطلاق نار لمدة 3 أيام في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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