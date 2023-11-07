البيت الأبيض: "حماس" لن تكون ضمن معادلة الحكم في غزة

اكد البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستعارض إعادة احتلال الجيش الإسرائيلي لقطاع غزة في مرحلة ما بعد الصراع.

وذكر المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أن إسرائيل والولايات المتحدة صديقتان وليس عليهما الاتفاق على كل قضية. وأكد أنه "لا يمكن أن تكون حماس جزءا من المعادلة فيما يتعلق بشكل الحكم في غزة".

وأوضح أن "الرئيس بايدن انخرط شخصيا في محادثات لإدخال المساعدات الإنسانية وإخراج بعض الرهائن من غزة". وتابع قائلا: "نواصل العمل للتوصل إلى وقف إطلاق نار مؤقت لأسباب إنسانية".

واختتم تصريحاته بالقول: "نؤكد ضرورة احترام حل الدولتين، وسنضمن حصول إسرائيل على ما تحتاجه للدفاع عن نفسها".