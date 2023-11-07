مسؤول في "حماس": الأميركيون واهمون في الحديث عن إعادة ترتيب الأوضاع في غزة

أشار عضو المكتب السياسي في حركة "حماس" غازي حمد، في تصريح لقناة "الجزيرة"، إلى أنّ "الأميركيين فاشلين ولا يستطيعون فرض خيارات سياسية على غزة"، وقال: "الأميركيون واهمون في الحديث عن إعادة ترتيب الأوضاع في غزة".
وأكّد القدرة "على إفشال المخطط الأميركي المشبوه في تغيير الوضع بغزة"، مشيرًا إلى أنّ "هجوم 7 تشرين الأول يؤكد أنّ مأساة الفلسطينيين تحت الاحتلال يجب أن تنتهي".
ودعا حمد السلطة الفلسطينية إلى "رفض الموقف الأميركي وعدم القدوم على ظهر الدبابة"، مشددًا على أنّ "المخطط الأمريكي لغزة لن يمر وندعو السلطة إلى موقف قوي".
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