غارة إسرائيلية على ياطر استهدفت مبنى تقيم فيه عائلة سورية نازحة من دون تسجيل إصابات

استهدفت الغارة التي نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة ياطر، أحد منازل ابناء البلدة، حيث اصابت الطبقة الثالثة منه حيث نجت عائلة سورية نازحة تقيم في الطابق الارضي، ولم يصب أحد منها بأذى.

وقد عملت سيارات الدفاع المدني على نقل العائلة الى مكان آخر.