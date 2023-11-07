استهدفت الغارة التي نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة ياطر، أحد منازل ابناء البلدة، حيث اصابت الطبقة الثالثة منه حيث نجت عائلة سورية نازحة تقيم في الطابق الارضي، ولم يصب أحد منها بأذى.
وقد عملت سيارات الدفاع المدني على نقل العائلة الى مكان آخر.
كانت هذه تفاصيل خبر غارة إسرائيلية على ياطر استهدفت مبنى تقيم فيه عائلة سورية نازحة من دون تسجيل إصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.