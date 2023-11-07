النشرة: القصف الاسرائيلي يطال اللبونة ومروحين وعيتا الشعب وأطراف كفركلا ومرتفعات شبعا

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بان القصف الاسرائيلي استهدف أطراف الناقورة في اللبونة، كما قصف 4 قذائف مقابل مروحين في بركة ريشا، ونفذ غارتين على أطراف عيتا الشعب، كما استهدف أطراف كفركلا ومرتفعات شبعا.

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