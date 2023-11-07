ثلاثة جرحى جراء حادث سير على اوتوستراد نهر ابراهيم

نقل عناصر من الدفاع المدني جريحاً الى مستشفى سيدة ماريتيم، وتم تقديم الاسعافات الاولية ميدانياً لجريحين آخرين أصيبوا جراء تعرضهم لحادث سير وقع على اوتوستراد نهر ابراهيم-جبيل.

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