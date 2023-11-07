خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.. أبو عبيدة: دمرنا 15 آلية عسكرية كليا أو جزئيا في غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم "كتائب عز الدين القسام"، اليوم الثلاثاء، أن الكتائب نجحت في تدمير 15 آلية عسكرية كليا أو جزئيا على مشارف مخيم الشاطئ وفي بيت حانون بقطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقال أبو عبيدة في بيان رسمي: "تمكن مجاهدو القسام خلال الـ24 ساعة من تدمير 15 آلية عسكرية كليا أو جزئيا على مشارف مخيم الشاطئ وفي بيت حانون.

وأضاف الناطق باسم "القسام" أن الكتائب دكت القوات الإسرائيلية المتوغلة في القطاع بعشرات قذائف الهاون.

وأكد أبو عبيدة أنهم خاضوا اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في مختلف محاور القتال.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب "القسام" أنها كانت قبل عدة أيام على وشك الإفراج عن 12 محتجزا في غزة من حملة الجنسيات الأجنبية ولكن إسرائيل عرقلت ذلك.

وقالت الكتائب في بيان "تعلن كتائب القسام أنها كانت قبل عدة أيام على وشك الإفراج عن 12 محتجزا في غزة من حملة الجنسيات الأجنبية ولكن الاحتلال عرقل ذلك، ولا زلنا نؤكد أننا على استعداد للإفراج عنهم ولكن الوضع الميداني والعدوان الصهيوني الذي يهدد حياتهم هو الذي يعيق إتمام ذلك".

ودخلت الحرب بين حركة حماس وإسرائيل يومها الـ31 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن عدد الشهداء ارتفع إلى 10328 أكثر من نصفهم أطفال، فيما أصيب أكثر من 20 ألف آخرين.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1500 شخص بينهم مئات العسكريين.