اتصال هاتفي بين السيسي وماكرون.. ماذا جاء فيه؟

الشارقة - اميمة ياسر -

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال المستشار أحمد فهمى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال أتى في إطار التشاور المستمر بين الرئيسين بشأن الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم استعراض نتائج الاتصالات والتحركات الدبلوماسية الدولية والإقليمية لاحتواء الموقف.

وأضاف المتحدث أن الرئيس السيسي أكد ضرورة تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار لحماية المدنيين، وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق أو إبطاء. وأعرب الرئيس الفرنسي عن تثمين بلاده للدور المصري على المسارين السياسي والإنساني، لاسيما على صعيد تقديم وتنسيق وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، فضلاً عن استقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعايا الأجانب، مستعرضاً الجهود الفرنسية الإغاثية ذات الصلة.

وأشار المتحدث إلى أن الرئيسين اتفقا على استمرار التنسيق والتشاور بشأن تطورات الوضع في الشرق الأوسط، والعمل على حث الأطراف على إيجاد سبل لحل الأزمة، وصولاً لإحلال السلام وتطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية.