نتنياهو: سنتسلم المسؤولية بعد حماس

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وقال في مقابلة تلفزيونية أجرتها معه شبكة «إيه. بي. سي. نيوز» الأمريكية «إن إسرائيل ستتولى، لفترة غير محددة، المسؤولية الأمنية الشاملة في غزة».
وأضاف «عندما لا نتولى هذه المسؤولية الأمنية، فإن ما نواجهه هو اندلاع إرهاب على نطاق لا يمكننا تخيله».
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