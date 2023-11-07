شكرا لقرائتكم خبر نتنياهو: سنتسلم المسؤولية بعد حماس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الدولة العبرية ستتولى لفترة غير محددة «المسؤولية الأمنية الشاملة» في قطاع غزة بعد الحرب الوحشية التي تشنها في القطاع، مجددا رفضه وقف إطلاق النار قبل إطلاق الحركة سراح الرهائن.

وقال في مقابلة تلفزيونية أجرتها معه شبكة «إيه. بي. سي. نيوز» الأمريكية «إن إسرائيل ستتولى، لفترة غير محددة، المسؤولية الأمنية الشاملة في غزة».

وأضاف «عندما لا نتولى هذه المسؤولية الأمنية، فإن ما نواجهه هو اندلاع إرهاب على نطاق لا يمكننا تخيله».

