مقتل صحفي فلسطيني وعائلته

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استشهد الصحفي بوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، محمد أبو حصيرة، مع عدد كبير من أفراد عائلته، في قصف بمدينة غزة أمس.

واعتبر الإعلام الرسمي الفلسطيني، في بيان «استهداف الصحفيين وعائلاتهم جزءا من حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين في قطاع غزة».

وارتفع عدد الشهداء الصحفيين العاملين في الإعلام الرسمي الفلسطيني إلى خمسة، منذ بداية الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، واستشهد أكثر من 27 صحفيا على الأقل في قطاع غزة منذ بدء الحرب، بحسب نقابة الصحفيين الفلسطينيين.

