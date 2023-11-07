شكرا لقرائتكم خبر مقتل صحفي فلسطيني وعائلته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واعتبر الإعلام الرسمي الفلسطيني، في بيان «استهداف الصحفيين وعائلاتهم جزءا من حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين في قطاع غزة».
وارتفع عدد الشهداء الصحفيين العاملين في الإعلام الرسمي الفلسطيني إلى خمسة، منذ بداية الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، واستشهد أكثر من 27 صحفيا على الأقل في قطاع غزة منذ بدء الحرب، بحسب نقابة الصحفيين الفلسطينيين.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل صحفي فلسطيني وعائلته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.