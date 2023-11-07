روسيا: أين الوكالة الذرية من إسرائيل؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت وزارة الخارجية الروسية أمس «إن تصريح وزير إسرائيلي الذي بدا وكأنه منفتح على فكرة شن إسرائيل ضربة نووية على غزة، يثير العديد من التساؤلات». ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا قولها «يثير ذلك العديد من الأسئلة»، حيث لا تعترف إسرائيل علنا بامتلاكها أسلحة نووية على الرغم من أن اتحاد العلماء الأمريكيين يقدر أن إسرائيل لديها نحو 90 رأسا نوويا».



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