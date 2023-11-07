لبنان يشكو إسرائيل إلى مجلس الأمن

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وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس، إن هذه الجريمة النكراء لن تمر مرور الكرام، وستكون مدار متابعة من قبل الحكومة، عبر اتصالات دولية وفق ما نقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
وأضاف ميقاتي أن المطلوب من دول القرار في مجلس الأمن العودة إلى تطبيق شرعة الأمم المتحدة والتحرك للجم الاعتداءات، وإنقاذ ما تبقى من إنسانية وعدالة كي لا تبقى هذه الشكاوى حبرا على ورق.
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