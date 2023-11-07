شكرا لقرائتكم خبر لبنان يشكو إسرائيل إلى مجلس الأمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الحكومة اللبنانية تقديم شكوى جديدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد إسرائيل، بعد قصف طال سيارة مدنية في جنوب لبنان، وأدى إلى مقتل عائلة بداخلها.

وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس، إن هذه الجريمة النكراء لن تمر مرور الكرام، وستكون مدار متابعة من قبل الحكومة، عبر اتصالات دولية وفق ما نقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وأضاف ميقاتي أن المطلوب من دول القرار في مجلس الأمن العودة إلى تطبيق شرعة الأمم المتحدة والتحرك للجم الاعتداءات، وإنقاذ ما تبقى من إنسانية وعدالة كي لا تبقى هذه الشكاوى حبرا على ورق.