القاهرة تذيب الخلافات بين الليبيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يسعى رئيسا البرلمان الليبي عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة محمد تكالة لإذابة الخلافات خلال اجتماعهما في العاصمة المصرية القاهرة، في أول لقاء مباشر بين الطرفين بعد انتخاب الأخير في أغسطس الماضي خلفا لخالد المشري، لتقريب وجهات النظر بينهما والوصول لتفاهمات حول القوانين الانتخابية الصادرة عن البرلمان، وملف تشكيل حكومة موحدة تقود البلاد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وكان مجلس النواب أقر الشهر الماضي، قانوني انتخاب رئيس الدولة وانتخابات مجلس الأمة اللذين وضعتهما لجنة 6+6 المشتركة وأحالهما إلى مفوضية الانتخابات لتنفيذها، لكن مجلس الدولة عارض هذه القوانين وقال «إنها مخالفة للتعديل الدستوري وباطلة»، رافضا إجراء أي تعديلات عليها.

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