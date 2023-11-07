55 ألف يمني نزحوا بسبب انتهاكات الحوثي

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وقالت المنظمة في تقرير «إن مصفوفة تتبع النزوح التابعة لها رصدت نزوح 9,273 أسرة يمثلون (55,638 فردا) خلال الفترة من 1 يناير إلى 4 نوفمبر 2023، تعرضوا للنزوح مرة واحدة على الأقل.
ورصدت عمليات نزوح 15 أسرة يمثلون 90 فردا خلال الفترة من 29 أكتوبر الفائت و4 نوفمبر الجاري، نزحوا من الحديدة وعمران وتعز والضالع، واستقروا في الحديدة ومأرب وتعز على التوالي.
إلى ذلك أكد تقرير للأمم المتحدة، وفاة وإصابة 510 أشخاص، وتضرر أكثر من 18 ألف أسرة إثر إعصار تيج الذي ضرب محافظات سقطرى والمهرة وحضرموت المحتلة. وبحسب التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) فإنه تلقى بلاغات عن 510 ضحايا لإعصار تيج، منها 6 حالات وفاة و473 إصابة في المهرة، و31 إصابة في سقطرى، تم علاجها في المرافق الصحية.
وقال التقرير «إن أكثر من 18,000 أسرة تأثرت من الإعصار خاصة في المهرة، تليها محافظتا حضرموت وسقطرى»، مشيرا إلى أن هناك ما يقدر بنحو 16,119 أسرة متضررة في 8 مديريات في محافظة المهرة؛ 2,040 أسرة متضررة في مديرية الريدة وقصيعر بحضرموت؛ و500 أسرة متأثرة في سقطرى.
على صعيد آخر، كثفت الأمم المتحدة من تحركاتها بشأن مسار السلام في اليمن، والعمل على هدنة دائمة، ووقف إطلاق النار تمهيدا لعملية سلام تنهي الصراع في اليمن.
وتأتي تحركات المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ في المنطقة ولقائه مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في ظل ظروف إقليمية متوترة هددت بانتكاس جهود السلام التي شهدت تقدما طفيفا.
مشاهدات يمنية:
- ميليشيات الحوثي تواصل احتجاز عشرات المتظاهرين في احتفالات 26 سبتمبر الماضي.
- انهيار متواصل للريال اليمني أمام العملات الأخرى.
- حملة جبايات حوثية كبيرة باسم دعم فلسطين.
- مواطنون يشكون من تردي الوضع المعيشي وغلاء الأسعار بمحافظة عدن.
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