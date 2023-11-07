تحذير أممي من العواقب الخطيرة لحرب السودان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بالتواكب مع ارتفاع وتيرة الصراع في السودان، أطلقت مبعوثة الأمم المتحدة إلى القرن الأفريقي هانا تيتيه، صرخة تحذير، من العواقب الإنسانية والأمنية والاقتصادية الخطيرة الناجمة عن النزاع، والتي تقول إنها تقلق القادة في جنوب السودان.

ومنذ أبريل الماضي تدور في السودان حرب بين الجيش بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق الفريق أول محمد حمدان دقلو.

وأضافت مبعوثة الأمم المتحدة إلى القرن الأفريقي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي خصصت لهذا الملفّ «إنه مع التطورات العسكرية في السودان، واستيلاء قوات الدعم السريع مؤخرا على مطار وحقل بليلة النفطي (في ولاية غرب كردفان السودانية)، تقترب المواجهة العسكرية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع من تخوم أبيي والحدود مع جنوب السودان».

وأوضحت أنه بهذا الهجوم في غرب كردفان، تسيطر قوات الدعم السريع على جزء من الحدود مع جنوب السودان، محذرة من انعكاسات هذه المعارك على التوازنات القبلية الهشة في المنطقة، ولا سيما بين قبيلتي المسيرية ودينكا نقوك.