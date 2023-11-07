تونس تلقي القبض على الإرهابيين الفارين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس، إلقاء القبض على خمسة «إرهابيين» مدانين بقتل سياسيين علمانيين ورجل شرطة قبل سنوات، وذلك عقب فرارهم من سجن الأسبوع الماضي.

وقالت في بيان «إن تشكيلات مختلفة من أمن وحرس وطني وجيش، تمكنت فجرا، من القبض على «الأربعة الإرهابيين الفارين مؤخرا من السجن خلال تحصنهم بجبل بوقرنين وهم أحياء»، بعد أن أوقفت الأحد، الفار الخامس، بمساعدة مواطنين، بالعاصمة تونس.

وبعد هروب الفارين الذين اعتبرتهم السلطات التونسية « إرهابيين خطيرين للغاية»، أقالت الحكومة كبار مسؤولي المخابرات.

ومن بين الفارين، أحمد المالكي، (44 عاما) المعروف بـ»الصومالي»، المسجون منذ العام 2014، وحكم عليه بالسجن 24 عاما في قضايا اغتيال السياسيين العلمانيين البارزين شكري بلعيد، ومحمد البراهمي عام 2013.

وفي السادس من فبراير 2013، اغتيل المعارض اليساري، شكري بلعيد، في العاصمة التونسية.

وتبنى متطرفون الاغتيال الذي أثار أزمة سياسية. أما رائد التواتي، أحد الفارين الآخرين، فهو متهم بذبح شرطي عام 2014 في جبال الشعانبي، قرب الحدود الجزائرية، وأصدرت محكمة تونسية هذا العام حكما بالإعدام على التواتي بعد إلقاء القبض عليه في 2019.

ونادرا ما وقعت عمليات فرار لمتهمين خطرين من السجون التونسية في السنوات الأخيرة، ويعد «السجن المدني بالمرناقية» من أهم وأكبر السجون في البلاد، ويضم أخطر المجرمين الضالعين في قضايا حق عام ومتشددين، فضلا عن معتقلين سياسيين معارضين للرئيس، قيس سعيد.

وشهدت تونس منذ العام 2012 انتشارا لنشاطات الجماعات المسلحة، خاصة في مناطق جبلية وقال الرئيس التونسي، قيس سعيد، «إن حادثة هروب 5 سجناء متورطين في قضايا إرهابية من السجن عملية تهريب وليست فرارا»، مشيرا إلى أن تدبيرها تم منذ أشهر طويلة.