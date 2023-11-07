شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: الجيش الروسي يدمر 5 أرتال أوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية دمرت 5 أرتال أوكرانية مع المعدات الحربية التابعة لها.

وقال البيان "في اتجاه كوبيانسك، دمرت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" الروسية، بدعم من الطيران والمدفعية، خمسة تجمعات من أفراد ومعدات اللوائين الميكانيكيين 54 و67 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سينكوفكا وتيمكوفكا بمقاطعة خاركوف"، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، فإن خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 160 عسكريا، ومدرعتين.

المدفعية الروسية

وأضافت الدفاع الروسية "في اتجاه دونيتسك، صدت وحدات من مجموعة "الجنوب"، بدعم من الطيران والمدفعية الروسية، 7 هجمات وحيدت الأفراد ودمرت عتاد العدو في مناطق رازدولوفكا ومينكوفكا وكليشيفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".

ووفقا لبيان الدفاع الروسية، فإن "إجمالي خسائر العدو في هذا الاتجاه بلغ ما يصل إلى 245 عسكريًا بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى تدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين".