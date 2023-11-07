القسام تدمر 15 آلية عسكرية خلال 24 ساعة.. الاحتلال يعترف: نخوض حربا معقدة وصعبة ومكلفة في غزة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها نجحت اليوم الثلاثاء في تدمير العديد من دبابات الاحتلال الإسرائيلي التي تحاول التوغل في قطاع غزة، في حين اعترف الاحتلال بصعوبة المعركة.

وقال "أبو عبيدة" الناطق باسم كتائب القسام، إن المقاومين تمكنوا خلال الـ24 ساعة الاخيرة من تدمير 15 آلية إسرائيلية، كلياً وجزئياً، على مشارف مخيم الشاطئ وفي بيت حانون.



وأضاف، في بيان مساء الثلاثاء: "مجاهدونا دكوا بقذائف الهاون القوات المتوغلة وخاضوا اشتباكات مع قوات العدو في محاور القتال".

وفي وقت سابق اليوم قالت كتائب القسام إنها دمرت دبابتين شمال بيت حانون وثالثة في مخيم الشاطئ بقطاع غزة، وذلك باستخدام قذائف الياسين 105محلية الصنع.



وكانت كتائب القسام قد أعلنت صباح اليوم، تدمير 8 دبابات وناقلة جند إسرائيلية، إضافة إلى "قصف حشود العدو المتوغلة في قطاع غزة بقذائف هاون من العيار الثقيل".



في الأثناء، بثت كتائب القسام عصر اليوم الثلاثاء مشاهد تظهر التحام قواتها مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي توغلت في شمال غرب بيت لاهيا خلال اليومين الماضيين، ونجاح المقاومة في تدمير عدد من آليات الاحتلال.



وأظهرت المشاهد قيام مقاتلي المقاومة الفلسطينية بالاشتباك عن قرب مع عناصر الاحتلال وملاحقتهم باستخدام البنادق الآلية والقذائف.

كما أعلنت كتائب القسام، مساء اليوم، عن استهدافها قوات الاحتلال المتوغلة في محوري شمال غرب وجنوب مدينة غزة بعشرات قذائف الهاون.

من جانبها، أعلنت سرايا القدس أن مقاتليها أطلقوا وابلاً من قذائف الهاون على قوة من جنود وآليات الاحتلال شرقي خان يونس، قبل الاشتباك معها.



كما أعلنت استهداف تجمع مدرعات لجيش الاحتلال شمال غربي غزة بعدد كبير من قذائف الهاون، وكذا استهداف تجمعاً لآليات الاحتلال المتوغلة شرقي حي الزيتون ومركز قيادة بقذائف الهاون.

قالت وسائل إعلام فلسطينية إن اشتباكات ضارية تدور بين المقاومة وجيش الاحتلال جنوب غرب حي تل الهوا غربي غزة.

حرب معقدة ومكلفة



قال قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي يارون فينكلمان اليوم الثلاثاء إن الجيش يخوض حربا معقدة وصعبة ومكلفة ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.



وأضاف فينكلمان أن الجيش الإسرائيلي يقاتل للمرة الأولى منذ عقود في قلب مدينة غزة، مشددا على أن هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أصابهم إصابات خطيرة، وأن أحداث ذلك اليوم أوجعته كثيرا.



وتابع أن الجيش الإسرائيلي فشل في مهمته في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قائلا إنه منذ ذلك اليوم صارت الحرب واضحة بأهدافها المتمثلة في القضاء على حركة حماس وإعادة المحتجزين، على حد قوله.

المصدر : وكالات