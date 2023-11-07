العدوان على غزة.. أكثر من 10300 شهيد ومجازر جديدة و 70 بالمئة من السكان نازحين

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أنّ حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 10,328 شهيداً، بينهم 4237 من الأطفال، مضيفةً أن الاحتلال ارتكب في الساعات الماضية 21 مجزرة، أسفرت عن استشهاد 548 شخصاً.



وأفادت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، بسقوط عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة جديدة ارتكبها طيران الاحتلال خلال غارات عنيفة على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.



وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن عدداً من الشهداء سقط، في قصف طائرات الاحتلال منزلاً سكنياً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.



من جانبه، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع عدد الصحفيين الذين استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 48 صحفيا.



وقال المكتب في بيان: "استشهاد الصحفي العامل بإذاعة الأقصى (محلية) يحيى أبو منيعة يرفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 48 منذ بداية العدوان" في 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.



وقالت الإذاعة في بيان: "ننعي الزميل الصحفي يحيى أبو منيع الذي استشهد في القصف الصهيونية بمدينة غزة".



وعقب بيان المكتب الحكومي بغزة، أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" استشهاد الصحفي لديها محمد أبو حصيرة وعدد من أفراد عائلته في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم غرب مدينة غزة ليرتفع عدد الصحفيين الذين قتلوا منذ 7 أكتوبر إلى 49.

70 بالمئة من سكان القطاع باتوا نازحين



في سياق متصل، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، فجر الثلاثاء، أن 70 بالمئة من سكان قطاع غزة باتوا نازحين قسرا عن منازلهم.



وقال المكتب في بيان صحفي تحت عنوان "أرقام وإحصاءات إنسانية مخيفة": " 70 بالمئة من سكان قطاع غزة (2.3 مليون نسمة) باتوا نازحين قسرا عن منازلهم بسبب القصف والغارات".



وأضاف أن نحو 2 بالمئة من إجمالي سكان قطاع غزة باتوا ضحايا مباشرين جراء هذا العدوان إما شهداء أو جرحى.



وأشار إلى أن مستشفيات قطاع غزة تستقبل بالمتوسط جريحا في كل دقيقة منذ بداية العدوان و15 شهيدا في كل ساعة وأن متوسط الشهداء من الأطفال 6 في كل ساعة، ومن الإناث 5 بالساعة الواحدة.



وأكد المكتب أن "30 ألف طن من المتفجرات قصف بها قطاع غزة، بمتوسط 82 طنا لكل كيلومتر مربع"، لافتا إلى أن "نصف مستشفيات قطاع غزة و62 بالمئة؜ من مراكز الرعاية الأولية توقفت وخرجت عن الخدمة فعليا".



وأوضح أن "50 بالمئة من الوحدات السكنية في قطاع غزة تضررت جراء القصف والغارات وأن 10 بالمئة؜ من الوحدات السكنية هدمت كليا أو باتت غير صالحة للسكن".



وتابع: "33 بالمئة من مدارس قطاع غزة تضررت جراء القصف ونحو 9 بالمئة؜ منها خرجت عن الخدمة، وأن 14 بالمئة من مساجد قطاع غزة تضررت، و5 بالمئة منها هدمت بشكل كامل.

توقف المخابز



قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية في غزة، خلال مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء، إنّ جميع المخابز في محافظتي غزة وشمال غزة توقفت عن العمل، وهو ما يهدد حياة الآلاف من الفلسطينيين، مؤكداً أن "900 ألف فلسطيني لا يزالون في تلك المناطق ولم تصل أي مساعدات لهم".

وأضاف المتحدث أنّ "عدد مراكز الإيواء في قطاع غزة حالياً بلغ 225 مركزاً، موزعة على جميع المحافظات، وأنها لا توجد أي منطقة آمنة في قطاع غزة على الإطلاق"، موضحاً أن "القصف الإسرائيلي يستهدف المناطق الجنوبية أيضاً".

المصدر: وكالات