استمرار دخول العالقين في غزة إلى مصر عبر معبر رفح

ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد عاطف (القاهرة)

واصل معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة، أمس، فتح أبوابه لمغادرة الجرحى ومزدوجي الجنسية ودخول المساعدات، فيما ارتفع عدد من جرى إجلاؤهم من القطاع إلى مصر، أمس، بعد إعادة فتح معبر رفح الحدودي.

وقال مصدر أمني إن ما لا يقل عن 320 مواطناً أجنبياً وعائلاتهم، فضلاً عن 100 مصري، دخلوا مصر، أمس، عبر المعبر رفح.

وأفادت مصادر أمنية مصرية بأن مصر تواصل الضغط من أجل إدخال مزيد من المساعدات وكذلك الوقود إلى القطاع وتوفير الأمن لسيارات الإسعاف.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، إنه تم إجلاء 262 أردنياً، أمس، من بين 569 عالقين في غزة منذ اندلاع القتال هناك.

وأكد مدير الإعلام في المعبر من الجانب الفلسطيني وائل أبوعمر لـ«الاتحاد»، أهمية استمرار فتح المعبر البري لمغادرة الجرحى ومزدوجي الجنسية.

وأشارت مصادر مسؤولة في معبر رفح لـ«الاتحاد»، إلى أن إجمالي عدد الذين خرجوا، حتى يوم أمس، 1400 شخص يحملون 60 جنسية دول عربية وأجنبية، إضافة إلى ذلك وصل أربعة من الجرحى الفلسطينيين إلى مصر لتلقي العلاج.

وحسب المسؤول الذي تحدث لـ«الاتحاد»، فإن العدد الإجمالي للجرحى الفلسطينيين الذين أُصيبوا بجروح خطيرة بسبب الصراع في غزة ممن تم نقلهم إلى مصر ارتفع إلى 105 مصابين رفقة ذويهم، بعضهم تم نقلهم إلى مستشفيات سيناء، فيما تم نقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات بالقاهرة، وسط توقعات بوصول ما لا يقل عن 30 مصاباً آخرين.

وفي هذه الأثناء، أعلنت وزارة الخارجية الكندية، أمس، إجلاء مجموعة أولى تضم ما بين 20 إلى 25 كندياً من قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، متوقعة مغادرة 80 آخرين.

وأضافت الوزارة، في بيان، «المسؤولون الكنديون موجودون على الجانب المصري من الحدود لاستقبالهم ومستعدون لنقلهم إلى بر الأمان في القاهرة».

وتابعت: «الوضع متقلب جداً، ولا يمكن التنبؤ بما سيؤول إليه الأمر».

وقالت كندا إن إسرائيل أبلغتها الأسبوع الماضي بأن أكثر من 400 من المواطنين الكنديين والحاصلين على إقامة دائمة وأفراد أسرهم المؤهلين سيتمكنون من مغادرة غزة في الأيام المقبلة.

كما أعلنت الولايات المتحدة، أمس، أنها ساعدت في مغادرة 400 من مواطنيها والمقيمين لديها وأقاربهم قطاع غزة عبر معبر رفح.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل: «لقد ساعدنا أكثر من 400 مواطن أميركي ومقيم دائم وأفراداً آخرين مؤهلين لمغادرة غزة».

وكان الرقم الأميركي السابق الذي يعود لنهاية الأسبوع، يؤشر إلى نحو 300 شخص. ولم يتضح بعد عدد الأميركيين الذين لا يزالوا ينتظرون المغادرة.

وكان وزير الخارجية أنتوني بلينكن قال خلال جلسة استماع أمام لجنة لمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، إن واشنطن تقتفي آثار 400 مواطن أميركي، ونحو 600 من أقاربهم الساعين لمغادرة غزة.