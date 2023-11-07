«مسيّرات» مفخخة تهاجم قاعدة للتحالف الدولي في أربيل

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

أعلنت المديرية العامة لمكافحة الإرهاب بإقليم كردستان العراق، أمس، استهداف المقر العسكري لقوات التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» بثلاث طائرات مسيرة مفخخة دون الإفصاح عن الخسائر.

وذكرت المديرية التابعة لمجلس أمن إقليم كردستان، في بيان، أن «المقر العسكري لقوات التحالف الدولي ضد داعش تعرض صباح الثلاثاء لهجوم من ثلاث مسيرات مفخخة اثنتان منها تم تفجيرهما أثناء تحليقهما فوق مطار أربيل الدولي وأخرى سقطت دون أن تنفجر».

من جهته، أكد مدير مطار أربيل الدولي أحمد هوشيار، في تصريح أدلى به، انسيابية حركة الملاحة وعودتها إلى طبيعتها بعد تعليق مؤقت للرحلات خلال ساعات الصباح الأولى. وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» أمس الأول، أن ما لا يقل عن 38 هجوما استهدف القوات الأميركية في العراق وسوريا، ما أسفر عن إصابة 45 جندياً وموظفاً أميركياً منذ الـ17 من أكتوبر الماضي.