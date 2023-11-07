الجيش الصومالي يحرر مواقع جديدة من «الشباب» الإرهابية

ابوظبي - سيف اليزيد - مقديشو (الاتحاد)

أعلن الجيش الصومالي، أمس، استعادة منطقة جديدة من قبضة عناصر حركة «الشباب» الإرهابية التابعة لتنظيم «القاعدة»، وسط البلاد. وذكرت وكالة الأنباء الصومالية «صونا» أن قوات الجيش استعادت السيطرة على منطقة «براغ محمد داود» التي تبعد 16 كيلومتراً عن منطقة «دبغلو» بمحافظة «مدغ»، فيما قامت بعمليات تمشيط في مناطق الغابات بالمحافظة. وأشارت إلى أن «العناصر المسلحة فرت من المنطقة، فيما تتعقب القوات المشتركة فلول المسلحين لتحقيق الأمن والاستقرار».

وفي سياق متصل، نفذ الجيش الصومالي أمس، عملية عسكرية في المناطق الريفية التابعة لمناطق «كبهريغ وياقبرويني وليغو» في محافظة شبيلي السفلى، بهدف ملاحقة الإرهابيين الذين يضايقون الرعاة الذين يعيشون في المناطق الريفية.

إلى ذلك، أعلنت أجهزة الأمن الصومالية، أمس، القبض على 28 عنصراً كانوا يخططون للانضمام إلى صفوف حركة «الشباب» الإرهابية. وتم القبض على هؤلاء وهم على متن سيارة انطلقت من منطقة تابعة لمدينة «أفغوي» ومتجهة إلى محافظة «شبيلي الوسطى»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية «صونا». وتقاتل القوات الصومالية منذ أكثر من 10 سنوات، الحركة المسلحة التي نفذت العديد من الهجمات، وقتلت مئات المدنيين والأمنيين والعسكريين، واستهدفت منشآت حكومية وفنادق، لاسيما في العاصمة مقديشو.