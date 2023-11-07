إرهابيون يقتلون 13 تلميذاً في نيجيريا

ابوظبي - سيف اليزيد - كانو (وكالات)

قتل إرهابيون 13 تلميذاً داخل مدرسة خلال مراسم احتفالية في ولاية «كاتسينا» شمال غرب نيجيريا، وفق ما أعلن مسؤول محلي أمس.

تعد كاتسينا واحدة من ولايات عدة في شمال غرب ووسط نيجيريا ترهبها عصابات إرهابية وإجرامية تعرف محلياً باسم قطاع الطرق الذين يهاجمون القرى ويقتلون ويخطفون السكان ويحرقون المنازل بعد نهبها. وتشن العصابات هجماتها انطلاقاً من مخيمات في غابات شاسعة تعبر ولايات «زمفرة وكاتسينا وكادونا والنيجر»، وعُرفت بعمليات خطف عدد كبير من طلبة المدارس في السنوات الأخيرة.

واقتحم عدد من المسلحين على متن دراجات نارية قرية «كوسا» في منطقة «موساوا»، حيث فتحوا النار على التلاميذ الذين كانوا يحتفلون بعيد المولد النبوي الشريف وسط القرية، بحسب ما أفاد المسؤول السياسي عن منطقة «موساوا» حبيب عبد القادر.

وقال إن «قطاع الطرق فتحوا النار على تجمّع للتلامذة خلال الاحتفال وقتلوا 13 منهم وأصابوا 20 بجروح».

وأضاف أن 5 من المصابين يتلقون العلاج في مستشفى في «موساوا»، بينما تم نقل 15 مصاباً اعتبرت جروحهم خطيرة إلى منشأة طبية أكبر في عاصمة الولاية كاتسينا على بعد 100 كيلومتر.

وأفاد «انتشرت لجان الأمن الأهلية في القرية وواجه عناصرها قطاع الطرق وأجبروهم على الفرار إلى الغابة».

وأضاف أن وصول عناصر اللجان الشعبية منع المهاجمين من خطف تلاميذ آخرين خلال الاحتفالات.