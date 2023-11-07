رواندا تعلن عن السفر بدون تأشيرة لجميع الأفارقة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت رواندا، أنها ستسمح للأفارقة بالسفر بدون تأشيرة إلى البلاد ، لتصبح أحدث دولة في القارة تعلن عن مثل هذا الإجراء الذي يهدف إلى تعزيز حرية حركة الأشخاص والتجارة لمنافسة منطقة شنغن الأوروبية.

وأعلن الرئيس بول كاغامي ذلك في العاصمة الرواندية كيغالي، حيث عرض إمكانات أفريقيا باعتبارها "وجهة سياحية موحدة" لقارة لا تزال تعتمد على 60٪ من سياحها من خارج أفريقيا، وفقا لبيانات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا.

"يمكن لأي أفريقي ركوب طائرة إلى رواندا وقتما يشاء ولن يدفع شيئا لدخول بلدنا" قال كاغامي خلال القمة العالمية ال 23 للمجلس العالمي للسفر والسياحة.

وقال: "يجب ألا نغفل عن سوقنا القارية، الأفارقة هم مستقبل السياحة العالمية حيث تستمر طبقتنا الوسطى في النمو بوتيرة سريعة في العقود القادمة."

وبمجرد تنفيذ ذلك، ستصبح رواندا رابع دولة أفريقية تزيل قيود السفر المفروضة على الأفارقة. الدول الأخرى التي تنازلت عن التأشيرات للمواطنين الأفارقة هي غامبيا وبنين وسيشيل.

أعلن الرئيس الكيني وليام روتو يوم الاثنين عن خطط للسماح لجميع الأفارقة بالسفر إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا بدون تأشيرة بحلول 31 ديسمبر.

"قيود التأشيرات فيما بيننا تعمل ضدنا. عندما لا يستطيع الناس السفر ، لا يستطيع رجال الأعمال السفر ، ولا يستطيع رواد الأعمال السفر ، نصبح جميعا خاسرين صافيين "، قال روتو في قمة دولية في الكونغو برازافيل.

أطلق الاتحاد الأفريقي في عام 2016 جواز سفر أفريقي وسط ضجة كبيرة ، قائلا إنه سينافس نموذج الاتحاد الأوروبي في "إطلاق العنان لإمكانات القارة"ومع ذلك، لم تصدر وثيقة السفر حتى الآن سوى الدبلوماسيين ومسؤولي الاتحاد الأفريقي.

ويهدف جواز السفر الأفريقي وحرية تنقل الأشخاص إلى "إزالة القيود المفروضة على قدرة الأفارقة على السفر والعمل والعيش داخل قارتهم"، كما يقول الاتحاد الأفريقي على موقعه على الإنترنت.

كما أطلق الاتحاد الأفريقي منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وهي منطقة تجارة حرة على مستوى القارة تقدر قيمتها بنحو 3.4 تريليون دولار، والتي تهدف إلى إنشاء سوق موحدة موحدة لسكان القارة البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة وتعزيز التنمية الاقتصادية.



