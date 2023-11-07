الشرطة تعتقل مشتبها بهم في سرقة مزرعة رئيس جنوب أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - ألقي القبض على رجلين فيما يتعلق بسرقة العملات الأجنبية، التي كانت محشوة تحت وسادة أريكة في مزرعة فالا فالا التابعة لرئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا في عام 2020.

ومن المتوقع أن يمثل المشتبه بهم أمام المحكمة، وقال المتحدث باسم الشرطة الكولونيل كاتليغو موغال إنهم يخططون لاعتقال شخص ثالث.

ظهر الجدل حول "فارم جيت" لأول مرة عندما قدم آرثر فريزر ، الرئيس السابق لوكالة أمن الدولة في البلاد ، شكوى جنائية ضد الرئيس رامافوسا العام الماضي.

واتهم فريزر الرئيس بالرشوة وغسل الأموال وإخفاء جريمة تتعلق بالسرقة المزعومة لما يقدر بنحو 4 ملايين دولار (3.2 مليون جنيه إسترليني) من مزرعته.

وادعى أن الرئيس رامافوسا لم يبلغ الشرطة عن السرقة في محاولة للتغطية على وجود المبلغ النقدي الكبير.

وأكد رامافوسا السرقة، لكنه شكك في الرقم، قائلا إنه 580 ألف دولار (470 ألف جنيه إسترليني)، وليس 4 ملايين دولار سرقت من ممتلكاته، ونفى أي نشاط إجرامي. يقول إن المال جاء من بيع الجاموس.

وفي يونيو/حزيران، برأت أمينة المظالم، المعروفة أيضا باسم "المدافع العام"، الرئيس من أي مخالفات.

أصبح رامافوسا رئيسا في عام 2018 متعهدا بمعالجة الفساد.

أعلن الرئيس الجنوب أفريقي، سيريل رامابوسا، استعداد بلاده للمساعدة في الوساطة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بالنظر لخبرتها في حل الصراعات، وفقًا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.



ودعا سيريل رامابوسا إلى ضرورة فتح فوري وغير مشروط لممرات إنسانية في الشرق الأوسط ليتسنى دخول المساعدات لمن هم في أمس الحاجة إليها، إثر استمرارالقذف لإسرائيلي على مناطق فلسطين وتحديدًا قطاع غزة.

وتابع أنه: "نظل في قلق عميق من التصعيد المدمر في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والفظائع التي ترتكب بحق المدنيين، وندعو لوقف فوري للعنف وممارسة ضبط النفس".

وأكمل رامابوسا أن بلاده مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي ومشاركة خبرتها في الوساطة وحل الصراعات كما تم من قبل في القارة وحول العالم".

إسرائيل تعلن ارتفاع عدد ضحاياها لـ1300 قتيل:

في سياق آخر، أعلنت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الخميس، عن ارتفاع جديد في عدد القتلى الإسرائيليين إزاء الهجوم الذي شنته حركة حماس صباح السبت، إذ وصل العدد إلى 1300، بالإضافة إلى إصابة 3300 شخص من بينهم العشرات في حالة حرجة.

وتستمر المواجهات بين المسلحين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية مستمرة لليوم السادس على التوالي، حيث بدأ التصعيد، الذي شهده الأراضي الفلسطينية، بإطلاق حركة حماس عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي أن عددًا من المسلحين الفلسطينيين تسللوا إلى إسرائيل من قطاع غزة.

وقام الجيش الإسرائيلي بالرد على تلك العمليات، إذ أطلق عملية عسكرية باسم "السيوف الحديدية"، ضد حماس في قطاع غزة.

بينما أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن أكثر من 338 ألف شخص أُجبروا على الفرار من منازلهم في قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، أنه "لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن أي هجوم بري في غزة.

وأكد المتحدث إن الجيش الإسرائيلي "يؤمّن سياج غزة، وسيتم إطلاق النار على من يقترب منه".

وأشار إلى أن الضربات الليلية على غزة ركزت على "قوة النخبة" التابعة لحركة حماس، وقال: "قوة النخبة هي التي قادت توغل يوم السبت، وسيتم ضرب كل فرد من أفرادها".



