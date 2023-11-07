محكمة إيكواس تنظر في إعادة المعارض السنغالي لقوائم الانتخابات الرئاسية 2024

ياسر رشاد - القاهرة - حددت محكمة في غرب أفريقيا يوم الاثنين الموافق 17 نوفمبر، موعدا لقرارها بشأن إعادة المعارض السنغالي عثمان سونكو إلى القوائم الانتخابية ، والتي يعتمد عليها ترشيحه للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وأحال محامو سونكو، الشخصية المحورية في المواجهة المستمرة منذ عامين مع الحكومة السنغالية والتي أثارت عدة حلقات من الاضطرابات المميتة، القضية إلى محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس). وهم يطلبون، في جملة أمور، من المحكمة أن تأمر بإعادة إدراج سونكو في القوائم الانتخابية، بعد شطبه من القائمة عقب إدانته في قضية نائب.

في 12 أكتوبر/تشرين الأول، ألغى قاض في زيغينشور (جنوب السنغال) هذا الحظر، الذي منع سونكو، الذي جاء في المركز الثالث في الانتخابات الرئاسية لعام 2019، من الترشح في اقتراع 25 فبراير 2024.

وحتى ذلك الحين، رفضت وزارة الداخلية تزويد سونكو بالاستمارات الرسمية التي تمكنه من الحصول على الكفالات، وهي خطوة ضرورية في تقديم ترشيحه.

وتجادل الوزارة بأن قرار القاضي ليس نهائيا وأن الدولة قدمت استئنافا. ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في هذا الاستئناف في 17 نوفمبر.

ومع ذلك، في 31 أكتوبر/تشرين الأول، طلبت اللجنة الانتخابية الوطنية، وهي هيئة مسؤولة عن الإشراف على العملية الانتخابية، من المديرية العامة للانتخابات، التي تقدم تقاريرها إلى وزارة الداخلية، إعادة سونكو إلى القوائم وإصدار ملفات الرعاية له وفي اليوم نفسه، رفضت المديرية العامة للغمزية العامة القيام بذلك.

صرح أحد محامي السيد سونكو ، سيريه كليدور لي ، في المحكمة، أن عثمان سونكو على بعد ثلاثة أسابيع فقط من (الموعد النهائي) لتقديم ملفات رعايته لقبول ترشيحه للرئاسة. يجب تنفيذ قرار قاضي المقاطعة (زيغينتشور) على الفور نظرا للإلحاح ".

وطلب ممثل دولة السنغال، يورو موسى ديالو، "رفض الطلبات باعتبارها لا أساس لها من الصحة".

وقال "أمامنا حجج تستند فقط إلى السياسة". أجلت المحكمة القضية حتى 17 نوفمبر.

وأدين السيد سونكو، البالغ من العمر 49 عاما، في 1 يونيه بإفساد قاصر وحكم عليه بالسجن لمدة عامين. وبعد أن رفض المثول في المحاكمة، التي ندد بها باعتبارها مؤامرة لإبعاده عن الانتخابات، حكم عليه غيابيا.

وكان قد سجن في نهاية يوليو بتهم أخرى، بما في ذلك الدعوة إلى التمرد، وتكوين عصابة إجرامية فيما يتعلق بمشروع إرهابي، وتقويض أمن الدولة.