عامان من تمرد حركة 23 مارس بجمهورية الكونغو الديمقراطية

ياسر رشاد - القاهرة - حمل تمرد حركة 23 مارس السلاح مرة أخرى في نوفمبر 2021 في مقاطعة شمال كيفو ، في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ، حيث استولى على مساحات شاسعة من الأراضي.

محمد يوسف

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