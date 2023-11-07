تركيا تستدعي سفيرها لدى إسرائيل للتشاور

القاهرة - كتب محمد نسيم - استدعت وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت 04 نوفمبر 2023، سفيرها لدى إسرائيل للتشاور.
وقالت الخارجية التركية، إن استدعاء السفير التركي في تل أبيب للتشاور؛ بسبب عدم استجابة إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة .
القاهرة - كتب محمد نسيم - استدعت وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت 04 نوفمبر 2023، سفيرها لدى إسرائيل للتشاور.
وقالت الخارجية التركية، إن استدعاء السفير التركي في تل أبيب للتشاور؛ بسبب عدم استجابة إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة .
مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012