تركيا تستدعي سفيرها لدى إسرائيل للتشاور

القاهرة - كتب محمد نسيم - استدعت وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت 04 نوفمبر 2023، سفيرها لدى إسرائيل للتشاور.

وقالت الخارجية التركية، إن استدعاء السفير التركي في تل أبيب للتشاور؛ بسبب عدم استجابة إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة .

المصدر : وكالات